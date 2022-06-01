1 Июня 2022 10:24

Бой казахстанца попал в топ-10 самых ожидаемых поединков июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российский портал MMA.Metaratings.ru представил топ-10 самых ожидаемых боев в июне, куда включил поединок казахстанского файтера Шавката Рахмонова с американцем Нилом Мэгни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Сражение непобежденного казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова с американцем Нилом Мэгни станет одним из поединков главного карда UFC Vegas 57. Шавкат замыкает топ-15, в случае победы сможет прорваться в топ десять.

Шавкату Рахмонову 27 лет, после чемпионства в лиге М-1 он пошел покорять лучший промоушен планеты. Первые шаги казахстанца можно назвать действительно впечатляющими. Шавкат сохраняет чистый рекорд и остается 100-процентным финишером. Во всех трех поединках в UFC Рахмонов одержал досрочные победы. Нилу Мэгни 34 года. Американец ведет стабильную карьеру, но совершенно не участвует в титульной гонке. За последние два года он одержал две победы и потерпел одно поражение. В предыдущем бою Нил с трудом одолел Макса Гриффина. Пока что Мэгни сохраняет десятую позицию в полусреднем весе», - пишет СМИ.