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Бой Головкина - в числе самых ожидаемых в 2019 году по версии СМИ

31 Декабря 2018 08:52 105
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Бой Головкина - в числе самых ожидаемых в 2019 году по версии СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известная британская газета The Mirror опубликовала список самых ожидаемых боев следующего года, в числе которых оказалась и трилогия Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

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«Геннадий Головкин имеет полное право на горькое послевкусие: он получил лишь одну судейскую записку из шести после двух боев. Едва ли его выступление можно было оценить еще суровее. Промоутер «Канело» Оскар де ла Хойя считает, что «маринование» способствует формированию потенциальной трилогии. Наверняка они посчитают вариант с третьим боем разумным ходом», - пишет издание.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса закончился скандальной ничьей, а второй поединок завершился победой «Канело» решением большинства голосов судей, что оставило GGG без титулов чемпиона мира. 

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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