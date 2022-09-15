Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Бой Головкина с «Канело» покажут на двух больших экранах в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
15 Сентября 2022, 11:05
Бой Головкина с «Канело» покажут на двух больших экранах в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы смогут посмотреть трансляцию боя Головкин – «Канело» на больших экранах. Поединок покажут на LED-экранах в Майкудуке и в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В воскресенье, 18 сентября, состоится третий бой между Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Карагандинцы смогут посмотреть поединок на двух больших экранах города.

Как сообщили в акимате Караганды, трансляция боя будет на LED-экранах у Дома культуры Нового Майкудука (улица Магнитогорская, 19) и восточной трибуны стадиона «Шахтер». Начало в 07:00.

Бой Головкин – «Канело» состоится в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Поединок пройдет в суперсреднем весе, где мексиканец является абсолютным чемпионом мира. Третье сражение должно поставить точку в противостоянии двух спортсменов.


Фото: boxingscene.com




Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку