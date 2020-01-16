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Бой Головкина признали лучшим по итогам прошлого года

16 Января 2020 19:00
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Бой Головкина признали лучшим по итогам прошлого года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортивное издание Sports Illustrated опубликовало победителей в различных номинациях по итогам 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лучшим боем в прошлом году был признан поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) с украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО). Он закончился победой Головкина единогласным решением судей и помог Геннадию вернуть себе пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Ожидается, что Головкин вернется на ринг 28 марта и сразится с обязательным претендентом по линии IBF, польским боксером Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Также Геннадий рассчитывает на третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО), однако вряд ли он состоится раньше сентября, если вообще состоится.


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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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