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Бой Головкина попал в пятерку лучших поединков 2022 года

26 Декабря 2022, 18:37
Бой Головкина попал в пятерку лучших поединков 2022 года

АСТАНА, КАЗИНФОРМ - Стриминговая платформа DAZN опубликовала видео с моментами пяти лучших боев профессионального бокса, которые транслировались на их сервисе в 2022 году, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В их число был также включен объединительный поединок Геннадий Головкин - Риота Мурата за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO, который состоялся 9 апреля в Сайтаме (Япония) и завершился победой Головкина нокаутом в девятом раунде.

Также в это видео вошли следующие бои: Ли Вуд — Майкл Конлан, Кэти Тейлор — Аманда Серрано, Сауль «Канело» Альварес — Дмитрий Бивол и Хуан Франсиско Эстрада — Роман Гонсалес.

В 2022 году Геннадий Головкин провел два боя - после поединка с Муратой в сентябре он закрыл трилогию с «Канело», уступив единогласным решением судей.


Фото: Getty Images


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