Бой GGG и Мураты завершился нокаутом: как это было

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Долгожданное для всех любителей бокса событие случилось – легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин вышел в ринг против японца Риоты Мураты и триумфально завершил поединок нокаутом в девятом раунде. Об основных событиях боя расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Главному событию боксерского вечера предшествовали несколько боев с участием японских боксеров. Однако, с вероятностью на 99,9% можно было предположить, что собравшиеся на арене «Сайтама» зрители ждали именно появления своего любимца Риоты Мурата и звезды мирового бокса Геннадия Головкина, больше известного как GGG.

Японец выходил на бой очень сосредоточенным, низко опустив голову. Более опытный Головкин выглядел спокойным и вышел под свою традиционную песню The White Stripes – Seven Nation Army.

Первый раунд остался за Головкиным. Казахстанец прессинговал оппонента, работая в основном левым джебом. Мурата изредка контратаковал. Чувствовалось, что оба боксера пока держат свои козыри в рукаве.

Во втором раунде Мурата перешел в наступление, проведя хорошую серию по корпусу и даже заехав GGG ниже пояса. Возможно, это был тактический ход от Головкина. Прошел хороший апперкот от японца. Не исключено, что таким образом казахстанец пытался заставить оппонента раскрыться. Почти весь раунд японец находился в центре ринга. Второй раунд остался за ним.

Очень активно начали третий раунд оба боксера. Японец храбро шел в обмен и едва не поплатился за это – сечка на носу у самурая. Очень близкий раунд.

Активный обмен ударами продолжился и в четвертом раунде. Правый прямой прошел от Мураты. Головкин ответил серией.

В пятом раунде GGG пошел в активное наступление. Чуть менее активен стал Мурата. Тем не менее прошли одиночные удары от японца. Прекрасная серия прошла от Головкина, которая заставила голову японца слегка откинуться назад. Четкими ударами по корпусу Головкин заставил раскрыться японца, и отлично продолжил расстреливать голову оппонента.

Продолжил наращивать давление GGG в шестом раунде. Да так, что после мощного хука капа у Мураты вылетела. Но Риото еще держался. При этом очень грамотно оборонялся казахстанец, проводя хорошие комбинации. У GGG проходили и апперкоты, и боковые, и прямые удары между рук.

Седьмой раунд начался с нескольких подряд точных попаданий от Головкина прямо по голове японца. Очень грамотно раскрыл GGG оппонента ударами по корпусу и потом точно попал в челюсть. Головкин стремился зажать оппонента в углу и добить – конец близок? Полное доминирование от казахстанца в этом раунде. Нос разбит у японца.

Сразу два боковых подряд прошло у Головкина в начале восьмого раунда. Как только японец пошел в наступление, GGG встретил его четким левым джебом. Вновь Мурата оказался у канатов, но японцу удалось выйти сухим из воды. К азахстанец п ризывает к обмену. Между тем мужественный Риото нашел в себе силы перейти в атаку и даже нанести несколько точных ударов в голову.

Чувствовалось, что конец боя близок. В девятом раунде Головкин пошел в наступление и попытался завершить исход боя досрочно. Однако, ближе к середине раунда Мурата собрал волю в кулак и ринулся в атаку, как оказалось, в последнюю для себя. Японец нарвался на встречный удар, упал, после чего рефери остановил поединок. Красивый нокаут от казахстанца, которому вчера исполнилось уже ни много, ни мало - 40 лет.

Еще перед боем Геннадий не скрывал, что рассматривает поединок с Муратой, как следующую ступень к трилогии с Саулем «Канело» Альваресом. Свой бой GGG выиграл. Однако, чтобы говорить о возможности проведения третьего поединка с мексиканцем, нужно дождаться результата боя «Канело» с россиянином Дмитрием Биволом.