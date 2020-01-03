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Бой Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко признан лучшим боем года

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Января 2020, 16:01
Бой Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко признан лучшим боем года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Поединок 5 октября 2019 года Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко за титулы IBF и IBO в среднем весе признан лучшим боем года по версии BoxingScene. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко за титул IBF должен был пройти еще в 2018 году: украинец тогда был обязательным претендентом на пояс Международной боксерской федерации, а казахстанец — обладателем этого пояса.

Обязательства по защите титула IBF Головкин должен был взять на себя в августе 2018 года, а в сентябре того же года казахстанец должен был драться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Изначально тот бой должен был пройти в мае, но мексиканец провалил допинг-тест — и бой был перенесен на полгода.

Из-за этого Головкин вынужден был отказаться от обязательств по защите титула — и пояс стал вакантным. В октябре 2018 года Деревянченко подрался за него — с другим обязательным претендентом, американцем Дэниэлом Джейкобсом, и проиграл. В мае 2019 года Джейкобс, в свою очередь, проиграл этот пояс «Канело».

Альвареса же погубила жадность и высокомерность: он сначала не вступал в переговоры с Деревянченко, который оставался обязательным претендентом на пояс IBF, а когда Международная боксерская федерация объявила ему ультиматум, выдвинул неприемлемые для украинца финансовые условия титульного боя.

В начале августа прошлого года IBF лишила Альвареса пояса — и объявила свой титул вакантным. А вторым обязательным претендентом на этот пояс стал его бывший обладатель, казахстанец Головкин — его предложение по поединку оказалось намного щедрее, чем аванс Альвареса, и 5 октября боксеры сошлись в ринге.

Бой продлился все 12 раундов, в первом же Головкин отправил украинца в нокдаун, который тот позже оспорил, равно как и победу казахстанца единогласным решением судей. Сопротивление украинца в этом бою оказалось гораздо серьезнее ожидаемого, и бой многие эксперты посчитали главным событием в мире бокса в прошлом году.

Многие ожидали признания этого боя боем года — и вот это случилось: авторитетный портал BoxingScene назвал его таковым.

«После нокдауна в первом раунде Головкин и не подозревал, что его ждет самый изнурительный бой его прославленной карьеры. Решительный Деревянченко и смелый Головкин провели последующие одиннадцать с лишним раундов, уничтожая друг друга в невероятно жестокой борьбе, которую фанаты бокса забудут еще не скоро», — пишет СМИ о прошедшем 5 октября поединке, объясняя свой выбор.

Таким образом, Головкин все-таки сумел выиграть одну номинацию в признании лучших из лучших. Что касается возможности реванша между Головкиным и Деревянченко, то он вряд ли когда-то состоится, этом уверен журналист Ringsidereport.com Гари Уильям, который поделился своим мнением в Twitter.

«Деревянченко заслужил еще одного большого шанса в 2020 году, он заслужил реванша с Головкиным, но не получит его», — написал Уильям на своей странице в социальной сети.


Фото: vk.com/ggolovkin

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