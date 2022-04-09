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Бой Геннадий Головкин – Риота Мурата стартовал в Японии

Автор:  
Серик Сабеков
9 Апреля 2022, 17:58
Бой Геннадий Головкин – Риота Мурата стартовал в Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сайтаме (Япония) на Super Arena стартовал боксёрский поединок Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и Риоты Мурата (16-2, 13 КО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

На кону объединительного боя в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и японцем Риотой Муратой стоят три титула чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

Ранее сообщалось, что в родном городе Геннадия Караганде трансляцию поединка можно будет посмотреть на пяти больших экранах города. Прямая трансляция будет организована в Доме дружбы, ФОКе имени Геннадия Головкина, ДК Нового Майкудука, Дворце культуры горняков, ТРЦ City Mall.

В Казахстане спортивное шоу в прямом эфире показывают телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan». Главный поединок Головкин — Мурата запланирован приблизительно на 18:10.

Напомним, Геннадий Головкин не боксировал с декабря 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету, в 21 раз защитив титул чемпиона мира. Риота Мурата в последний раз бился в декабре 2019 года, сохранив свой титул в бою против канадца Стивена Батлера.


Спорт   Япония   Головкин   Бокс   Боевые искусства  
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