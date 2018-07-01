Бой Данияра Елеусинова и Габора Горбича покажет казахстанский телеканал
25 Июля 2018 14:45 158
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как стало известно Sports.kz, третий бой олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Данияра Елеусинова (2-0, 1 КО), который казахстанец должен провести в Кардиффе 4 августа против 30-летнего венгра Габора Горбича (24-11-0, 14 КО), будет транслироваться казахстанским телевидением.
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Об этом рассказал менеджер Ивана Дычко и глава компании, занимающейся делами Данияра Елеусинова, Зия Алиев: «Да, конечно, этот бой будет показан в Казахстане - телеканалом «Хабар».
Напоминаем, что в двух первых своих поединках Елеусинов-младший нокаутировал 23-летнего американца Ноа Кидда и выиграл судейским решением у 24-летнего Золтана Сабо.
Ключевые слова: Спорт,
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