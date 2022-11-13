РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 13 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Бой Алимханулы — Бентли за титул чемпиона мира WBO покажут в прямом эфире

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 13 ноября, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) проведет защиту титула чемпиона мира в среднем весе по версии WBO против британца Дензела Бентли (17-1-1, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бой Алимханулы — Бентли начнется в 08:00 по астанинскому времени. Казахстанские любители бокса смогут увидеть этот поединок в прямом эфире — прямая трансляция будет организована телеканалом «Хабар».

    Свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в мае: уже во втором раунде он отправил в нокаут британского боксера Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО). Если говорить о новом оппоненте казахстанского чемпиона, то Дензел Бентли дрался в сентябре и также оформил досрочную победу: он нокаутировал в четвертом раунде британца Маркуса Моррисона (25-6, 16 КО).


    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!