Бой Алимханулы — Бентли за титул чемпиона мира WBO покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 13 ноября, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) проведет защиту титула чемпиона мира в среднем весе по версии WBO против британца Дензела Бентли (17-1-1, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой Алимханулы — Бентли начнется в 08:00 по астанинскому времени. Казахстанские любители бокса смогут увидеть этот поединок в прямом эфире — прямая трансляция будет организована телеканалом «Хабар».

Свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в мае: уже во втором раунде он отправил в нокаут британского боксера Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО). Если говорить о новом оппоненте казахстанского чемпиона, то Дензел Бентли дрался в сентябре и также оформил досрочную победу: он нокаутировал в четвертом раунде британца Маркуса Моррисона (25-6, 16 КО).