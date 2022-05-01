BoxRec обновил рейтинг лучших казахстанских боксеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com, фиксирующий профессиональные достижения всех боксеров, обновил десятку лучших казахстанских спортсменов, сообщает Sports.kz.

После длительного простоя на ринг вернулся Геннадий Головкин, а вместе с тем — и на первое место в рейтинге лучших казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории. Жанибек Алимханулы, соответственно, опустился на второе место. Также из тройки лучших из-за статуса «неактивен» выбыл Сергей Липинец — его место занял Мейирим Нурсултанов.

Топ-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec:

1. Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) — 684.7

2. Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) — 30.81

3. Мейирим Нурсултанов (16-0, 9 КО) — 17.58

4. Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО) — 13.59

5. Канат Ислам (28-1, 22 КО) — 12.51

6. Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) — 12.07

7. Руслан Мадиев (14-2, 5 КО) — 11.96

8. Али Ахмедов (18-1, 14 КО) — 10.69

9. Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) — 9.655

10. Бекман Сойлыбаев (13-1, 5 КО) — 8.247.









Фото: sports.kz