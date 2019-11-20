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Ботинок выбросил на лёд 16-летний павлодарец во время хоккейного матча

20 Ноября 2019 10:51
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Ботинок выбросил на лёд 16-летний павлодарец во время хоккейного матча

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За хулиганские действия во время проведения матча открытого чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских команд между хоккейными клубами Ertis и Astana 16-летний павлодарец привлечен к административной ответственности по статье 434 КРКоАП (мелкое хулиганство). Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Павлодарской области.

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Молодой человек во время проведения игры выбросил на лед свой ботинок. Теперь родители павлодарца обязаны выплатить штраф в размере 5 МРП.

Стоит отметить, что шутка болельщика обошлась клубу недешево. За ненадлежащий контроль за соблюдением порядка на трибунах, а именно выброс посторонних предметов на ледовое покрытие хоккейному клубу Ertis предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 350 000 тенге.

С начала года полицейскими к административной ответственности привлечено 2 молодых человека за пранки.

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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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