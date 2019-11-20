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Ботинок выбросил на лёд 16-летний павлодарец во время хоккейного матча
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За хулиганские действия во время проведения матча открытого чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских команд между хоккейными клубами Ertis и Astana 16-летний павлодарец привлечен к административной ответственности по статье 434 КРКоАП (мелкое хулиганство). Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Павлодарской области.
Молодой человек во время проведения игры выбросил на лед свой ботинок. Теперь родители павлодарца обязаны выплатить штраф в размере 5 МРП.
Стоит отметить, что шутка болельщика обошлась клубу недешево. За ненадлежащий контроль за соблюдением порядка на трибунах, а именно выброс посторонних предметов на ледовое покрытие хоккейному клубу Ertis предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 350 000 тенге.
С начала года полицейскими к административной ответственности привлечено 2 молодых человека за пранки.
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