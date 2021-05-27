НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ботаническому саду Нур-Султана хотят придать независимый статус. Такое предложение сегодня в ходе Дня партии озвучил председатель районного филиала «Есиль» партии «Nur Otan», аким района Берик Джакенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в центре Ботанического сада на открытом пространстве прошло второе заседание партийцев в рамах проекта «День партии». Участники мероприятия на открытом пространстве предложили решение вопросов экологии, в частности несанкционированных свалок. Также сегодня обсуждался план развития Ботанического сада.

«Наш Ботанический сад является филиалом алматинского ботанического сада. Предполагаю, что назрело время придать самостоятельный статус нашему Ботаническому саду, как Ботанический сад города Нур-Султан. Это развяжет руки научному потенциалу, чтобы здесь мы проводили самостоятельные работы, принимали оперативное решение», - отметил аким Есильского района Берик Джакенов.

«В рамках «Дня партии» у нас есть возможность вносить конкретные предложения о внесении изменений в правила и законодательство по актуальным вопросам совместно с фракцией в Мажилисе. Это даёт возможность оперативно решать системные вопросы через партийную площадку», - отметил председатель районного филиала «Есиль» партии «Nur Otan», аким района Берик Джакенов.

По словам руководителя научного центра Ботанического сада Нур-Султана Сауле Мухтубаевой, это даст возможность развиваться на полную мощь, как научная организация. Поэтому пришло время придать саду независимый статус.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Юсуп Келигов отметил, что Ботанический сад – плодотворный оазис, который появился благодаря мудрой политике Первого Президента, также в своем Послании Касым-Жомарт Токаев четко отметил важность озеленения всего Казахстана, направленного на благополучие и здоровье нации.

«В этом саду сосредоточено более 100 тысяч деревьев и кустарников. Сила деревьев, его корней, необычность и не повторяемость листьев, как многообразие всего человечества, приводит к тому, что мы должны заботиться об этом дереве. Мы должны интегрировать экологическую культуру среди молодежи. Мы живем в хорошее время, когда можем созидать, чтобы наши дети и потомки могли гордиться уникальностью того, что создано», - подчеркнул Юсуп Келигов.

В декабре 2019 года Ботаническому саду города Нур-Султан был присвоен статус особо охраняемой природной территории. Территория Ботанического сада составляет 98 гектар. По проекту он разделён на две зоны: центральная часть – это особо охраняемая природная территория для научных исследований, а внешний периметр имеет спортивно-оздоровительное назначение. Здесь растёт 41 тысяча деревьев, 53 тысячи кустарников, 46 тысяч кв метров цветников, 536 тысяч кв метров газона. В этом году планируется посадить ещё 4 тысячи деревьев и 16 тысяч живой изгороди. Все посадки проводятся строго под наблюдением научно-исследовательского центра, который создан при Ботаническом саде.