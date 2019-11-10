Ботанический сад реконструируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил несколько объектов в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, одним из объектов стал ботанический сад – уникальный для северного региона объект, местная достопримечательность.

Сейчас здесь идет реконструкция. Ремонтируют пруд, фонтан, вольер, зимний сад, входную арку и ротонду. Планируется установка малых архитектурных форм, декоративной стены и возвышенности с искусственным фонтаном.

«Ботанический сад - один из главных туристических объектов нашего города. Сейчас проводится реконструкция территории сада. Это место будет излюбленным местом для горожан и гостей», - считает К.Аксакалов.

Посетил аким области ряд спортивных объектов. В Петропавловске появилось еще одно футбольное поле с искусственным газоном напротив стадиона «Карасай». Раньше на этом месте был пустырь, потом планировалось строительство торгового центра. Теперь же здесь спортивный объект. На новом поле будут заниматься воспитанники детско-юношеских спортивных школ. Местные власти намерены проводить здесь чемпионаты города по футболу.

Ремонт завершился в ДЮСШ «Дельфин». На объекте увеличили входную группу с заменой фасада здания, поменяли фильтрационное оборудование большого и малого бассейнов, отремонтировали фойе, лестницы и коридоры, плитку ванны большого бассейна и сделали капитальный ремонт тренажерного зала.