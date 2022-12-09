НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Ботанический сад предложили создать в Атырау

9 Декабря 2022, 11:43
Ботанический сад предложили создать в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Для улучшения экологической обстановки в Атырауской области могут создать ботанический сад. С такой идеей на заседании сессии областного маслихата выступил глава региона Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подводя итоги заседания маслихата, аким области отметил, что ботанический сад, который будет разбит в целях улучшения экологической обстановки, должен стать научно-прикладным центром.

«Вопрос экологии - один из самых важных для нас. В связи с этим, я предлагаю создать у нас ботанический сад, который станет одновременно научным центром по улучшению экологической обстановки в регионе. Почему бы нам не заняться растениеводством, применяя научные разработки? Для этого необходимо улучшить лабораторное оснащение департамента экологии. Мы готовы выделить средства из местного бюджета для приобретения современного оборудования», - сказал Серик Шапкенов.


Теги:
Новости по теме
Названа причина смога в Караганде
Устаревшие техника и контейнеры – причина проблемы вывоза мусора в Кокшетау
Со зловонным запахом разбирался районный аким в СКО
Читайте также
Первый форум QazPolymers-2022 по нефтегазохимии прошел в Атырау
Жилищную помощь получили 313 семей в Атырау
Государству вернули 206 тысяч гектаров земли в Атырауской области
Названа причина смога в Караганде
На побережье Каспийского моря вновь загорелся тростник
Устаревшие техника и контейнеры – причина проблемы вывоза мусора в Кокшетау
Акцию в защиту сайгаков проводят в Костанайской области
Новое здание районной полиции открыли в Атырауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
2 Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы
3 Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
4 Президент РК принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
5 Президент РК призвал не затягивать процесс соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ

Лента новостей