Ботанический сад Петропавловска получил статус особо охраняемой природной территории

В акимате СКО рассказали, что данное решение позволит защитить историческую территорию от застройки, возобновить научную деятельность и приступить к масштабной реконструкции уникального природного объекта.

Сад был основан в 1912 году. За более чем вековую историю он стал неотъемлемой частью Петропавловска и важным природным наследием страны.

— Сегодня здесь произрастает более 2000 растений со всего мира. Многие из них находятся в саду десятилетиями. Их корни буквально хранят историю комплекса, связывая его прошлое, настоящее и будущее. Сохранение Ботанического сада соответствует курсу Главы государства на развитие экологической культуры и бережное отношение к природному наследию, — рассказали в акимате Северо-Казахстанской области.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Ботанический сад в Петропавловске один из немногих сохранившихся в Казахстане научных и природных объектов такого масштаба. Однако на протяжении многих лет его судьба оставалась неопределенной.

— Сделан самый главный шаг. Мы определили юридический статус сада, создали специализированное предприятие, которое будет заниматься его деятельностью. Кроме того, создан дендрологический парк и особо охраняемая природная территория местного значения. Это меняет главное — территория теперь защищена от застройки. В этом году мы совместно с сотрудниками Ботанического сада займемся разработкой научно выверенной проектно-сметной документации, а в следующем году постепенно начнем капитальный ремонт сада, — отметил сотрудник Жусуп Жумагулов.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Ранее Ботанический сад формально находился в структуре образовательного учреждения, что ограничивало возможности его полноценного развития как самостоятельного научного объекта. Новый статус позволит учреждению получать отдельное государственное финансирование, формировать штат профильных специалистов, проводить научно-исследовательскую работу и реализовывать долгосрочные проекты. Следующим этапом станет подготовка научно обоснованной проектно-сметной документации. После ее завершения начнется поэтапная капитальная реконструкция комплекса.

— Мы остро нуждаемся в улучшении условий для растений. Поликарбонат, рассчитанный на 10 лет эксплуатации, используется уже 15 лет. Верхняя часть покрытия начала разрушаться, поэтому его необходимо заменить. Также требуют модернизации системы вентиляции, вытяжки и туманообразования, — рассказал руководитель Ботанического сада Артур Рязапов.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

В рамках реконструкции планируется обновить инженерные сети, создать современную научную базу и обеспечить учреждение необходимыми специалистами. Это позволит не только сохранить существующую коллекцию, но и продолжить научную, экологическую и просветительскую работу. Получение охранного статуса стало ключевым решением для дальнейшей судьбы сада, заключили в акимате Северо-Казахстанской области.