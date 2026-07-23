Ботанический сад Петропавловска получил статус особо охраняемой природной территории
Ботанический сад Петропавловска, старейший оранжерейный комплекс Казахстана, получил статус особо охраняемой природной территории местного значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Северо-Казахстанской области.
В акимате СКО рассказали, что данное решение позволит защитить историческую территорию от застройки, возобновить научную деятельность и приступить к масштабной реконструкции уникального природного объекта.
Сад был основан в 1912 году. За более чем вековую историю он стал неотъемлемой частью Петропавловска и важным природным наследием страны.
— Сегодня здесь произрастает более 2000 растений со всего мира. Многие из них находятся в саду десятилетиями. Их корни буквально хранят историю комплекса, связывая его прошлое, настоящее и будущее. Сохранение Ботанического сада соответствует курсу Главы государства на развитие экологической культуры и бережное отношение к природному наследию, — рассказали в акимате Северо-Казахстанской области.
Ботанический сад в Петропавловске один из немногих сохранившихся в Казахстане научных и природных объектов такого масштаба. Однако на протяжении многих лет его судьба оставалась неопределенной.
— Сделан самый главный шаг. Мы определили юридический статус сада, создали специализированное предприятие, которое будет заниматься его деятельностью. Кроме того, создан дендрологический парк и особо охраняемая природная территория местного значения. Это меняет главное — территория теперь защищена от застройки. В этом году мы совместно с сотрудниками Ботанического сада займемся разработкой научно выверенной проектно-сметной документации, а в следующем году постепенно начнем капитальный ремонт сада, — отметил сотрудник Жусуп Жумагулов.
Ранее Ботанический сад формально находился в структуре образовательного учреждения, что ограничивало возможности его полноценного развития как самостоятельного научного объекта. Новый статус позволит учреждению получать отдельное государственное финансирование, формировать штат профильных специалистов, проводить научно-исследовательскую работу и реализовывать долгосрочные проекты. Следующим этапом станет подготовка научно обоснованной проектно-сметной документации. После ее завершения начнется поэтапная капитальная реконструкция комплекса.
— Мы остро нуждаемся в улучшении условий для растений. Поликарбонат, рассчитанный на 10 лет эксплуатации, используется уже 15 лет. Верхняя часть покрытия начала разрушаться, поэтому его необходимо заменить. Также требуют модернизации системы вентиляции, вытяжки и туманообразования, — рассказал руководитель Ботанического сада Артур Рязапов.
В рамках реконструкции планируется обновить инженерные сети, создать современную научную базу и обеспечить учреждение необходимыми специалистами. Это позволит не только сохранить существующую коллекцию, но и продолжить научную, экологическую и просветительскую работу. Получение охранного статуса стало ключевым решением для дальнейшей судьбы сада, заключили в акимате Северо-Казахстанской области.