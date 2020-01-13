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Ботанический сад Алматы передали на баланс Минэкологии
13 Января 2020 16:06
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Ботанический сад Алматы передали на баланс Министерства экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года №951 «Институт ботаники и фитоинтродукции (Главный ботанический сад)» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан передан в ведение Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», - написал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет в Facebook .
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