Бостонский марафон-2020 отменен

БОСТОН. КАЗИНФОРМ - Бостонская атлетическая ассоциация (B.A.A.) объявила, что 124-й Бостонский марафон будет проведен как виртуальное мероприятие после отмены марафона в связи с пандемией COVID-19. Виртуальный Бостонский марафон будет дополнен серией виртуальных мероприятий в течение второй недели сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«Нашим главным приоритетом продолжает оставаться охрана здоровья общества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков, - сказал Том Грилк, исполнительный директор B.A.A. - Хотя мы не можем привезти мир в Бостон в сентябре, мы планируем привезти Бостон в мир для исторического 124-го Бостонского марафона».

Всем участникам, которые первоначально были зарегистрированы для участия в мероприятии 20 апреля 2020 года, будет предложен полный возврат вступительного взноса, и будет предоставлена возможность принять участие в виртуальной альтернативе 124-го Бостонского марафона, который может быть проведен в любое время в период с 7 по 14 сентября.

B.A.A. также предложит ряд виртуальных событий и мероприятий. Виртуальные предложения для участников в течение этой недели будут включать в себя эксклюзивные панельные дискуссии, интервью с чемпионами, а также загружаемый инструментарий Бостонского марафона, который включает в себя фирменные элементы гонки, такие как печатаемая финишная черта, брейктейп победителя и многое другое. Более подробная информация будет направлена всем участникам в ближайшем будущем.

Участники виртуального Бостонского марафона 2020 должны будут пройти дистанцию в 26,2 мили в течение шести часов и предоставить подтверждение хронометража в B.A.A. Все спортсмены, которые пройдут виртуальный забег, получат официальную программу Бостонского марафона, футболку участника, медаль и нагрудник бегуна.

B.A.A. 5K, запланированный на 12 сентября, также отменен из-за коронавируса. Всем участникам, которые первоначально были зарегистрированы для участия в мероприятии 18 апреля 2020 года, будет предложен возврат денег. Более подробная информация будет направлена участникам.

Бостонский марафон 2020 года, первоначально запланированный на 20 апреля, был перенесен на 14 сентября 2020 года мэром Бостона Мартином Уолшем в связи с пандемией COVID-19. B.А.А. регулярно общается с официальными лицами города и штата для обсуждения всех усилий, направленных на то, чтобы остановить распространение коронавируса.