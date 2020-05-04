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Боссы Ferrari и Pirelli работают в скорой помощи во время карантина в Италии

Автор:  
Татьяна Кудренок
4 Мая 2020, 11:45
Боссы Ferrari и Pirelli работают в скорой помощи во время карантина в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ – Отчаянные времена требуют отчаянных мер, решили гоночные боссы в Италии и пошли работать добровольцами в скорой помощи на время, пока страна борется с пандемией коронавируса, передает МИА «Казинформ».

На официальном сайте Formula1.com сообщается, что глава Pirelli Motorsport Марио Изола стал работать парамедиком в одной из бригад, которая выезжает на срочные вызовы к заболевшим коронавирусом.

Не думайте, что у 50-летнего Изола вдруг ни с того ни с сего открылся талант медика. Дело в том, что он прошел обучение на парамедика еще в юности. Несмотря на риск заражения, босс Pirelli помогает команде парамедиков на постоянной основе вместо того, чтобы сидеть дома на карантине.

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Изола уверяет, что ни минуты не сомневался и сразу же согласился работать на выездах. Первую смену он отработал еще 5 апреля. Каждая смена длится от 10 до 12 часов.

Изола признает, что работа не из легких. «Тяжело. Этот вирус более опасен, мы боремся с невидимым врагом. Перед каждым выездом мы тратим 30 минут на обработку машины скорой помощи, чтобы избавить пациентов от дополнительного риска», - говорит он.

В отличие от Изола, бывший руководитель команды Ferrari Маурицио Арривабене никак не афишировал тот факт, что стал помогать родной Италии бороться с вирусом на передовой.

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Арривабене сменил шикарный салон Ferrari, пересев за руль обычной машины скорой помощи.

Некий источник в «Формуле-1» поведал итальянскому журналисту Лео Туррини: «Арривабене никому не рассказывал, но после вспышки вируса он стал работать водителей скорой помощи, которая доставляет больных коронавирусом в клинику. Одним словом, он стал водителем!»

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Арривабене получил известность, проработав во главе Ferrari в течение пяти лет с 2014 по 2019 годы. О нем часто писали в связи с его «якобы тяжелым характером».

Газета Il Resto del Carlino прокомментировала нежелание итальянца сообщить общественности, что он добровольно работает водителем машины скорой помощи. Она пишет: «Ворчун с большим сердцем - Арривабене предпочел никому ничего не говорить. Однако с самого начала вспышки вируса он стал водителем машин скорой помощи и доставляет пожилых людей в больницы».

На сегодня в Италии зарегистрировано более 210 700 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Новый вирус уже убил почти 29 000 человек по всей стране.

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