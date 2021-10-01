Борющиеся за жизнь пациенты верят, что к ним летит «самолет надежды» - врач Национального координационного центра экстренной медицины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессия врача, пожалуй, самая благородная профессия. Ведь трудно переоценить роль медицинских работников, которые ежедневно стоят на страже охраны нашего здоровья, помогая победить болезни и спасая жизни. В канун Международного дня врача в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» старший врач смены Национального координационного центра экстренной медицины Алла Киялова рассказала о деятельности одной из важных служб отечественного здравоохранения – службе медицинской авиации.

В нашей стране служба медицинской авиации функционирует уже более 10 лет. В настоящее время население всех регионов страны без исключения охвачено помощью медицинской авиации, деятельность которой организует Национальный координационный центр экстренной медицины.





- Алла Викентьевна, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в медицину, что стало причиной выбора жизненной стези?





- Родилась я в городе Целиноград. Окна нашей городской квартиры выходили на станцию скорой медицинской помощи - так сложилась судьба выбора моей профессии. Каждый день я наблюдала, как там кипит ежедневная работа, это развило во мне желание помогать людям. По окончанию школы, в 1985 году, не задумываясь, поступила в Целиноградский государственный медицинский институт. В 1993 году, закончив интернатуру, пошла работать врачом бригады скорой медицинской помощи. В 1996 году меня перевели на должность старшего врача смены. В 2010 году работала в Республиканском научном центре неотложной медицинской помощи, а с 2011, после открытия отделения санитарной авиации, связала свою работу с оказанием экстренной медицинской помощи посредством авиации. В этой отрасли я уже более 10 лет.

Здесь я чувствую себя как «в своей тарелке». Хоть эта работа и требует мобилизации всех сил, скорости сопоставления данных, полной отдачи, она мне нравится. В экстренные службы идут люди с особым складом характера. Врачи медицинской авиации – люди, ориентированные во всех направлениях медицины. Горда, что отношусь к этой категории.





- Как проходит ваш рабочий день и как работает «крылатая скорая»?





- В 08:00 часов мы принимаем смену, планируем вылеты, проводим их сортировку по экстренности, работаем с региональными отделениями медицинской авиации, обрабатываем медицинские документы. Работаем с авиакомпаниями по предоставлению бортов, формируем мобильные бригады медицинской авиации, перед вылетом обсуждаем с бригадой возможные риски транспортировки пациента. За мной, как за старшим врачом смены, полный контроль вылетов, от своевременного выезда бригады, связью с отправляющей и принимающей пациента стороной, до организации вылета профильного специалиста, при таковой необходимости. Также мы отвечаем на звонки физических лиц, которые попадают в экстренную ситуацию.





- Наверное, в памяти есть жизненные истории, связанные с работой, которые запали глубоко в душу?





- Раньше, до 2015 года старший врач мог совмещать работу в диспетчерской с вылетами к пациентам как врач мобильной бригады. И конечно, есть один случай, который до сих пор часто вспоминается. Мы транспортировали семилетнего ребенка с заболеванием крови. Сопровождала его мама. И в один момент, уже в полете, он поймал мою руку, крепко сжал и говорит: «Тетя врач, я ведь выздоровею, я с вами ничего не боюсь». В тот момент я посмотрела в его глаза, полные надежды. Ребенка мы доставили в Национальный научный центр материнства и детства. И ведь правда, такие пациенты, борющиеся за жизнь, верят, что к ним летит «самолет надежды» и все плохое, что происходит в их жизни, закончится. Тяжело смотреть, как страдают дети.





- По вашим наблюдениям, к каким пациентам чаще совершаются вылеты мобильной бригады медицинской авиации?





- По моим наблюдениям, чаще всего мы транспортируем детей с врожденным пороком сердца, почечной недостаточностью, с заболеваниями крови. У взрослых – заболевания сердечно-сосудистой системы, травмы.

Сейчас, учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в стране, мобильные бригады медицинской авиации готовы к транспортировке любого пациента, в том числе и с коронавирусом. При транспортировке пациентов, осуществляемой воздушным судном по линии медицинской авиации, обеспечивается инфекционная безопасность, как пациентов, так и медицинских работников.

Сотрудники нашего центра, исходя из специфики работы, вакцинировались против коронавирусной инфекции, тем самым, не подвергая риску заражения близких людей.





- Вы переживаете за пациентов, думаете о них?





- Думаю. Конечно, мы не знаем своих пациентов в лицо, но одними из первых знакомимся с их выпиской из медицинской карты, запрашиваем о них дополнительную информацию. Также переживаю за бригаду медицинской авиации, ведь старший врач отвечает за все: от момента получения выписки до возврата бригады к месту дислокации. Все наши бригады опытные, здесь работают люди с большим стажем и квалификацией.





- С какими трудностями приходится сталкиваться при организации вылета?





- Во многом нам приходится ориентироваться на погоду, поэтому бывает, что вылеты отменяются из-за туманов или, например, сильного ветра. Но помощь пациентам оказывается круглогодично — для нас не важно, какое время года за окном: зима, лето, весна.

Иногда возникают трудности в организации вылета - региональные аэропорты работают по своему графику. Совместно с авиакомпаниями, приходится открывать аэропорт, чтобы спасти жизнь пациента и вовремя доставить его в медицинское учреждение.

Имеет место и тот факт, что иногда, бригада медицинской авиации, прилетев к тяжелому пациенту, оценив его состояние, понимает, что он нетранспортабельный. Здесь, на месте, наши врачи корригируют лечение, при необходимости, остаются на месте до стабилизации состояния пациента, и при первой возможности транспортируют в медицинское учреждение. Пациентами медицинской авиации являются люди, находящиеся в тяжелом состоянии, и иногда невозможно предвидеть, как их состояние изменится в любой момент. Наши бригады готовы к всевозможному раскладу событий, обучены этому, всегда берут с собой необходимую медицинскую технику.





- Какие основные преимущества транспортировки пациента посредством медавиации?





- Главное преимущество транспортировки бортами медицинской авиации – это, конечно же, скорость. Также хочу отметить, что иногда состояние пациентов не позволяет транспортировать их посредством наземного транспорта из-за плохого состояния дорог, например, при травмах. В таких моментах борт медицинской авиации незаменим. Риск повторного травматизма минимален.

Учитывая большую территориальную протяженность страны, за годы работы нашего центра благодаря своевременно оказанной скорой медицинской специализированной, в том числе высокоспециализированной медицинской помощи, доставки специалистов в труднодоступные районы, транспортировки пациентов, а также донорских органов для последующей трансплантации были спасены тысячи жизней.

На сегодняшний день оснащение «крылатой скорой помощи» ничем не уступает экипировке обычной наземной машины скорой помощи. В арсенале мобильной бригады медицинской авиации - аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, перфузоры, кювез для новорожденных, необходимые медикаменты и изделия медицинского назначения. Медицинская авиация готова и днем, и ночью прийти на помощь гражданам республики, находящимся в тяжелом состоянии.





- Наверняка у вас есть любимое дело, помимо медицины. Расскажите о нем?





- С детства много читаю. Сейчас чаще стала слушать аудиокниги, это удобно. Люблю организовывать праздники. Пишу сценарии, придумываю конкурсы, а затем реализую их при встрече с родственниками. Я человек творческий.





- Ваши пожелания читателям.





- Прежде всего, нужно, чтобы каждый человек не забывал проходить профилактические осмотры и спешил к врачу при появлении недомогания, признаков нездоровья. Нужно следить за здоровьем детей и родителей, своих близких. И еще, хочу, чтобы все чаще улыбались, ведь смех продлевает жизнь и оказывает положительное влияние на здоровье человека. Берегите себя и своих близких!