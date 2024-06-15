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    23:18, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Борцу Айдосу Султангали подарили авто за выход на Олимпиаду-2024

    Борцу Айдосу Султангали подарили авто за выход на Олимпиаду-2024
    Фото: Instagram

    В Федерации борьбы Казахстана сообщили о том, что борец национальной команды Айдосу Султангали стал обладателем автомобиля за лицензию на Олимпиаду-2024, передает агентство Kazinform.

     

    — С железным конем, Айдос! Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы Кызылординской области подарила обладателю путевки на Олимпийские игры в Париже Айдосу Султангали новый автомобиль, — сообщили в федерации.

     

    Казахстанский спортсмен выступит на Олимпийских играх в весовой категории до 60 килограммов. Соревнования по борьбе в Париже состоятся с 5 по 11 августа.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Регионы Казахстана Регионы Олимпиада Кызылординская область Борьба
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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