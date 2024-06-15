Борцу Айдосу Султангали подарили авто за выход на Олимпиаду-2024

В Федерации борьбы Казахстана сообщили о том, что борец национальной команды Айдосу Султангали стал обладателем автомобиля за лицензию на Олимпиаду-2024, передает агентство Kazinform.

— С железным конем, Айдос! Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы Кызылординской области подарила обладателю путевки на Олимпийские игры в Париже Айдосу Султангали новый автомобиль, — сообщили в федерации.

Казахстанский спортсмен выступит на Олимпийских играх в весовой категории до 60 килограммов. Соревнования по борьбе в Париже состоятся с 5 по 11 августа.





