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    13:51, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Бортпроводник, совершавший кражи грузов из самолета, задержан в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бортпроводник одной из авиакомпаний неоднократно совершал кражи из грузового отсека самолета. Сумма ущерба составила 27 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте МВД РК.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отдела полиции в международном аэропорту города Алматы был изобличен бортпроводник одной из авиакомпаний, занимающихся грузовыми перевозками из Китайской Народной Республики в Республику Казахстан, за совершение краж в особо крупном размере.

    «В ходе досудебного расследования установлено, что указанный бортпроводник имел свободный доступ к перевозимому грузу, неоднократно совершал кражи груза из грузового отсека воздушного судна, а именно оборудования для добычи криптовалюты с целью дальнейшего личного материального обогащения. Общий причиненный ущерб составил более 27 млн. тенге», - рассказали в пресс-службе ДП.

    Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.

    Теги:
    Транспорт Алматы Правоохранительные органы
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