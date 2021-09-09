Бортпроводник, совершавший кражи грузов из самолета, задержан в Алматы
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отдела полиции в международном аэропорту города Алматы был изобличен бортпроводник одной из авиакомпаний, занимающихся грузовыми перевозками из Китайской Народной Республики в Республику Казахстан, за совершение краж в особо крупном размере.
«В ходе досудебного расследования установлено, что указанный бортпроводник имел свободный доступ к перевозимому грузу, неоднократно совершал кражи груза из грузового отсека воздушного судна, а именно оборудования для добычи криптовалюты с целью дальнейшего личного материального обогащения. Общий причиненный ущерб составил более 27 млн. тенге», - рассказали в пресс-службе ДП.
Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.