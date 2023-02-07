Борт с казахстанскими спасателями и медиками приземлится в городе Газиантеп

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По сообщению собственного корреспондента в Турции Акжигита Чукубаева, борт с казахстанскими спасателями и медиками приземлится в городе Газиантеп, передает МИА «Казинформ».

Собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Турции Акжигит Чукубаев сообщил о том, что сотрудники посольства Казахстана в Турецкой Республике выехали, чтобы встретить группу казахстанских спасателей и медиков. По предварительной информации, борт приземлится в городе Газиантеп.

Борт казахстанского спасательного самолета приземлится в Турции ориентировочно через – 5 часов 40 минут. Спасателей встретят сотрудники посольства Казахстана в Турции. Они помогут определить ход предстоящих работ.

Казахстанские спасатели вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Как сообщали в МЧС РК, 41 человек вылетит в Турцию из Казахстана для оказания помощи.

По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 2921.

Фото: пресс-служба МЧС РК