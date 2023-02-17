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Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию

17 Февраля 2023, 09:17
Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства в зону стихийного бедствия направляются палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Общий объем гуманитарной помощи 55 тонн. Груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.


Напомним, Президент РК поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции, а также поручил Правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. 50 тонн гуманитарной помощи доставил Казахстан в Алеппо при поддержке Исламской организации продовольственной безопасности. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции. Стало известно, что Казахстан направит 55 тонн гуманитарной помощи Турции.

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