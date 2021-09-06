Бороться с мошенничеством в РК будут с помощью телекоммуникационных ресурсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали дополнительные меры по борьбе с мошенничеством с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос раскрытия и предупреждения преступлений в сфере интернет-технологий был отдельно рассмотрен. Росту числа таких преступлений способствовала пандемия и широкое распространение онлайн-торговли. Министерство внутренних дел совместно с органами прокуратуры разработало дополнительные меры по борьбе с мошенничеством с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов», - сказал Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что за неделю совершено 3012 преступлений, 2040 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 5 убийств,3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 36 грабежей, 452 кражи чужого имущества.