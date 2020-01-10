Бороться с коррупцией через семинары начали в акиматах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Для профилактики коррупционных правонарушений среди госслужащих с аппаратом акима Зерендинского района проведено семинар-совещание, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

На встрече выступил руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Бахытжан Амирханов, который рассказал о приоритетных направлениях деятельности Антикоррупционной службы и проинформировал присутствующих о новых поправках в антикоррупционное законодательство РК.

«Не случайно деятельность Штаба в этом году началась с Зерендинского района. Как все вы знаете, в прошлом году за получение взятки осуждены бывший аким Зерендинского района и его заместители. Поэтому вопрос о новшествах, касающихся персональной ответственности первых руководителей за коррупционные правонарушения подчиненных сотрудников, а также ответственности за ненадлежащее принятие профилактических мер в коллективе, особенно актуален в данном районе», - отметил Бахытжан Амирханов.

О нетерпимости к коррупции в обществе и формировании добропорядочности рассказала член областного Информационно-просветительского штаба, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области Белла Газдиева.

«В настоящее время государство открывает новые пути взаимодействия с обществом, сокращения административных барьеров и повышения качества работы. Выстраивание тесного сотрудничества госаппарата и общества является основным фактором построения сильного государства, в котором отсутствуют коррупционные проявления. В этом контексте назрела необходимость проведения встреч по информированию и просвещению граждан о правовых, социальных и культурных аспектах в сфере противодействия коррупции. Для этого создан Информационно-просветительский штаб на республиканском и региональных уровнях», - отметила Белла Газдиева.

Как добавили в ведомстве, участникам встречи продемонстрировали также видеоматериал департамента «Біздерге ақша емес, әке керек, біздерге ақша емес, ана керек!», направленный на предупреждение взяточничества.







