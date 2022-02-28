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«Бородатые» объекты в Таразе приводят в порядок

28 Февраля 2022 23:53
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«Бородатые» объекты в Таразе приводят в порядок

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Тараз благоустраивают к весенним праздникам, проводят двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акимата города Тараза, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по 30 объектам, по строительству и монтажу 63 объектов.

«Таразским городским отделом строительства по 12 проектам разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Это строительство водопроводной сети в историко-этнокультурном комплексе «Көне Тараз», расширение магистральной сети в 15 микрорайоне, строительство канализационных коллекторов от ул. Косы батыра по улице Пушкина и благоустройство набережной на берегу реки «Талас» в районе этно-исторического комплекса «Тектурмас».

Отмечается, что в рамках весеннего двухмесячника запланированы работы по побелке деревьев, покраске электрических столбов, очистке 215 километров улиц и 388 030 квадратных метров парков и скверов, вывоз мусора. В рамках благоустройства и озеленения также будут проведены работы по уходу за 50 гектарами зеленых насаждений, посадке саженцев на 10 гектарах земли, очистке ирригационных сетей, паспортизации деревьев.

«Работы в сфере строительства должны проводиться своевременно и эффективно. Уборка территорий и поддержание чистоты - это общая задача, поэтому работники учреждений и жители областного центра должны участвовать в благоустройстве нашего города», - отметил аким города Ержан Жилкибаев.

В городе Таразе приводятся в порядок «бородатые» объекты строительства, а также киоски и средства визуальной информации, строительство которых велось незаконно и без соблюдения требований «красной линии». На данный момент завершено строительство двух объектов « бородатого строительства» из 35 выявленных. По 13 объектам ведутся строительно-монтажные работы; сведения по 20 простаивающим объектам направлены в суд для принятия мер, отметил аким города Тараза Ержан Жилкибаев.


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#Жамбылская область  
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Автор:

Галина Скрипник

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