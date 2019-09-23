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Борис Иванищев: «Барыс» получил любовь и поддержку в Алматы
23 Сентября 2019 17:30
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент ХК «Барыс» Борис Иванищев прокомментировал короткую серию игр «Барыса» в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.
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«Хоккейный клуб «Барыс» провёл короткую домашнюю серию вынесенных матчей. Наша команда уверенно выиграла два матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ, получив массу удовольствия от пребывания в Алматы. Кроме того, наши хоккеисты провели ряд социальных мероприятий: автограф-сессию в Mega Alma-ata, встречу с воспитанниками местных детских хоккейных школ, а также открытую тренировку для болельщиков», - отметил президент клуба.
Игроки команды, тренерский штаб, персонал и сотрудники «Барыса» были тепло встречены, получили всестороннюю любовь и поддержку от жителей Алматы, отметил Борис Иванищев. Согласно официальным данным, оба матча на Almaty Arena посетили 24253 зрителей.
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