Борец Асыл Айтакын рассказал об олимпийской мечте

Чемпион Казахстана-2024 и финалист последнего первенства Азии в весе до 61 кг Асыл Айтакын рассказал корреспонденту агентства Kazinform о своих первых шагах в вольной борьбе и выразил уверенность, что через четыре года сможет покорить олимпийский пьедестал почета.

Имя Асыла Айтакына хорошо знакомо любителям спорта. Несмотря на молодой возраст, уроженец Нарынкола (Алматинская область) уже успел завоевать награды чемпионатов Азии и мира, а на последнем первенстве РК в бескомпромиссной борьбе заслуженно завоевал золотую медаль.

- Испытываю большое чувство удовлетворенности, что смог оправдать ожидания своих поклонников и выиграть для страны серебряную медаль официального международного старта - чемпионата Азии. В целом, текущий год складывается плодотворно. В феврале смог во второй раз стать победителем республиканского первенства в Астане. Чтобы победить, мне приходилось выкладываться и демонстрировать свой потенциал во всех встречах. Благодаря своим наставникам Роллану и Еркебулану Кешубаевым а также Эдуарду Базрову, считаю, мне удалось реализовать задуманное и выступить на голову выше соперников, - сказал Асыл Айтакын.

Как признался спортсмен, сейчас он чувствует профессиональный рост, прибавил в скорости и подтянул функционалку.

- Очень благодарен, что судьба свела меня с моими нынешними наставниками, настоящими профессионалами своего дела. Объемную работу мы выполняем на сборах. Эдуард-ага знает все тонкости борьбы, он помогает не только в вопросах физической подготовки, но и в диетологии, а также особое внимание уделяет технико-тактическому оснащению. Особо хотелось бы подчеркнуть наш труд на сборах в Осетии. Во Владикавказе богатые традиции и целая россыпь высококлассных борцов, так что со спарринг-партнерами там никогда не бывает проблем. А это в нашем деле очень важно. Нельзя не отметить и моего первого тренера Айдына Алимкулова. Именно он привил мне любовь к борьбе и заложил фундамент. Сегодня не могу себя представить вне ковра. В нашем виде спорта немаловажно какую тактику избрать на отдельно взятый поединок. И здесь многое зависит от тренеров, которые своевременно подсказывают в какой манере необходимо действовать, - сказал Асыл Айтакын.

Фото: United World Wrestling

По словам А.Айтакына, он приложит все усилия, чтобы не подвести своих поклонников и в скором времени перейдёт в другую весовую категорию - олимпийскую.

- Мой опыт и мастерство позволяет мне рассчитывать бороться за высокие места на самых разных стартах, ведь я уже дважды занимал призовые места на чемпионате мира. Получив опыт во взрослой борьбе, прочувствовав «запах» серьёзных баталий, я готов включиться в гонку в олимпийском весе. У нас острая конкуренция. Все борцы, кто выступает за сборную и периодически занимает призовые места на республиканских стартах, хорошо оснащены технически и на должном уровне подготовлены в функциональном плане. Осимжан Дастанбек (финалист ЧРК-2024), Владимир Кудрин и Даурен Амирхан (оба бронзовые призеры последнего чемпионата страны), а также другие ребята, достойны признания. Мне не раз приходилось с ними встречаться, - сказал А. Айтакан.

По словам Асыла, у него со всеми борцами теплые отношения.

- Мы ведь противники лишь на ковре, а за его пределами с большим уважением относимся к друг другу. Хотя и говорят, что борьба - индивидуальный вид спорта, лично я так не считаю. Индивидуальным он становится лишь тогда, когда ты на ковре, а во всем остальном – многое зависит от командной работы, - заявил Асыл.

Как отметил спортсмен, на сборах все сосредоточены на тренировочном процессе.

- На все остальное попросту нет времени. Очень важно находиться в гармонии с самим собой, с окружающими. Нужно уметь не отвлекаться на посторонние вещи и наоборот отвлекать себя от ненужных мыслей. Люблю интересное чтиво. Тренерский штаб приветствует, когда мы спортсмены, читаем полезную литературу, - признался А. Айтакан.