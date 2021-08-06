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Борец-вольник Даулет Ниязбеков стартовал с победы на Олимпиаде
6 Августа 2021 09:28
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются соревнования по видам борьбы. В очередной соревновательный день на ковер вышли представители вольной борьбы в весовой категории до 65 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Даулет Ниязбеков, представляющий Казахстан в этой весовой категории, стартовал с победы на турнире.
В первом поединке казахстанцу предстоял бой с Алехандро Энрике Вальдесом Тобиером. Ниязбеков одержал уверенную победу над соперником со счетом 21:11.
Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскабай
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