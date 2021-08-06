Борец-вольник Даулет Ниязбеков стартовал с победы на Олимпиаде

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются соревнования по видам борьбы. В очередной соревновательный день на ковер вышли представители вольной борьбы в весовой категории до 65 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Даулет Ниязбеков, представляющий Казахстан в этой весовой категории, стартовал с победы на турнире.