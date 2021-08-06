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Борец-вольник Алишер Ергали прошел в четвертьфинал Олимпиады-2020
6 Августа 2021 09:35
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали (до 97 кг) без проведения схватки прошел в четвертьфинал на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Его соперником на старте турнира должен был стать алжирец Мохаммед Фардж. Победу из-за неявки соперника присудили Ергали. Его оппонент по четвертьфиналу определится позднее.
Ранее сегодня Валентина Исламова (50 кг) потерпела поражение в стартовой схватке эквадорке Люсии Йепес, а Даулет Ниязбеков (65 кг) победил кубинца Алехандро Вальдеса.
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