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Борец-вольник Алишер Ергали прошел в четвертьфинал Олимпиады-2020

6 Августа 2021 09:35
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Борец-вольник Алишер Ергали прошел в четвертьфинал Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали (до 97 кг) без проведения схватки прошел в четвертьфинал на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Его соперником на старте турнира должен был стать алжирец Мохаммед Фардж. Победу из-за неявки соперника присудили Ергали. Его оппонент по четвертьфиналу определится позднее.

Ранее сегодня Валентина Исламова (50 кг) потерпела поражение в стартовой схватке эквадорке Люсии Йепес, а Даулет Ниязбеков (65 кг) победил кубинца Алехандро Вальдеса.



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#Спорт   #Олимпиада  
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