Борец-вольник Алишер Ергали прошел в четвертьфинал Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали (до 97 кг) без проведения схватки прошел в четвертьфинал на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником на старте турнира должен был стать алжирец Мохаммед Фардж. Победу из-за неявки соперника присудили Ергали. Его оппонент по четвертьфиналу определится позднее.

Ранее сегодня Валентина Исламова (50 кг) потерпела поражение в стартовой схватке эквадорке Люсии Йепес, а Даулет Ниязбеков (65 кг) победил кубинца Алехандро Вальдеса.



