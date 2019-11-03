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Борец Шадукаев стал бронзовым призером ЧМ (U-23)
БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - На проходящем в Будапеште чемпионате мира по видам борьбы продолжаются соревнования по греко-римской борьбе. Тамерлан Шадукаев завоевал «бронзу» мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 77 кг Тамерлану предстояла встреча с представителем Грузии Бекой Мамукашвили. Казахстанцу удалось сразу захватить преимущество по ходу поединка и одердать победу над соперником со счетом 9:0.
Мансур Шадукаев, выступающий в весовой категории до 130 кг, уступил своему сопернику в матче за «бронзу». Поединок с Давидом Овасапяном (Армения) завершился со счетом 5:5 и победа была присуждена армянскому спортсмену, потому что именно он записал в свой актив последний балл.
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