Борец Шадукаев стал бронзовым призером ЧМ (U-23)

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - На проходящем в Будапеште чемпионате мира по видам борьбы продолжаются соревнования по греко-римской борьбе. Тамерлан Шадукаев завоевал «бронзу» мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 77 кг Тамерлану предстояла встреча с представителем Грузии Бекой Мамукашвили. Казахстанцу удалось сразу захватить преимущество по ходу поединка и одердать победу над соперником со счетом 9:0.

Мансур Шадукаев, выступающий в весовой категории до 130 кг, уступил своему сопернику в матче за «бронзу». Поединок с Давидом Овасапяном (Армения) завершился со счетом 5:5 и победа была присуждена армянскому спортсмену, потому что именно он записал в свой актив последний балл.