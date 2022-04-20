Борец Максат Ережепов принес Казахстану третье серебро чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В копилке сборной Казахстана по видам борьбы еще одно «серебро» чемпионата Азии, проходящего в Улан-Баторе (Монголия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале турнира борец греко-римского стиля из Казахстана Максат Ережепов в весовой категории до 77 кг уступил кыргызстанскому спортсмену Акжолу Махмудову и стал обладателем «серебра».

Для казахстанца эта серебряная медаль стала второй в карьере после чемпионата Азии 2014 года в Нур-Султане в весовой категории до 71 кг. В 2017 году в Нью-Дели Ережепов стал чемпионом континента.

Стоит отметить, что это третья серебряная медаль чемпионата Азии в активе сборной Казахстана. Ранее Амангали Бекболатов (55 кг) и Мирамбек Айнагулов (63 кг) принесли стране два «серебра».



