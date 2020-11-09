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Борец из Атырау завоевал серебро на Чемпионате мира в Сербии
9 Ноября 2020 22:14
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Борец из Атырау Еркебулан Куангалиев стал серебряным призером Чемпионата мира по боевому самбо среди взрослых в Сербии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.
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«В Чемпионате мира приняли участие более 400 спортсменов из 30 стран. Наш соотечественник Еркебулан Куангалиев боролся в весовой категории 52 кг и в отборочном туре победил чешского спортсмена. В полуфинале он обыграл своего испанского соперника, однако в финале уступил спортсмену из России» - сообщили в пресс-службе городского акимата.
Напомним, днем ранее палуан из Атырау Абылайхан Мейрамбекулы завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по самбо среди молодежи в Сербии.
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