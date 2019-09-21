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Борец Ергали принес команде Казахстана очередную лицензию  на Олимпиаду

21 Сентября 2019 18:20
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Борец Ергали принес команде Казахстана очередную лицензию  на Олимпиаду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали вышел в полуфинал чемпионата мира в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В четвертьфинале он встретился с Батзулом Улзисайханом из Монголии. Ергали уверенно провел схватку, не отдав ни одного балла соперника - 10:0. Это принесло ему путевку в полуфинал вместе с олимпийской лицензией.

Ергали выполнил условие квалификации борцов на ОИ-2020 - войти в шестерку сильнейших на ЧМ. В полуфинале казахстанец встретится с россиянином Абдулрашидом Садулаевым.

Добавим, теперь в активе сборной Казахстана 20 лицензий.


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Ключевые слова: Спорт, Олимпиада,
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