Борец Ергали принес команде Казахстана очередную лицензию на Олимпиаду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали вышел в полуфинал чемпионата мира в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В четвертьфинале он встретился с Батзулом Улзисайханом из Монголии. Ергали уверенно провел схватку, не отдав ни одного балла соперника - 10:0. Это принесло ему путевку в полуфинал вместе с олимпийской лицензией.

Ергали выполнил условие квалификации борцов на ОИ-2020 - войти в шестерку сильнейших на ЧМ. В полуфинале казахстанец встретится с россиянином Абдулрашидом Садулаевым.

Добавим, теперь в активе сборной Казахстана 20 лицензий.