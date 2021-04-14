21:19, 13 Апрель 2021 | GMT +6
Борец Демеу Жадраев стал бронзовым призером Чемпионата Азии в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев стал третьим на чемпионате Азии в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В схватке за бронзовую медаль в категории до 77 килограммов ему противостоял Мухаммедберды Мамедов (Туркменистан). Жадраев не испытал особых проблем, выиграв в итоге со счетом 9:0. Он владел преимуществом, контролировал схватку и не давал оппоненту реализовать его задачи.