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    21:19, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Борец Демеу Жадраев стал бронзовым призером Чемпионата Азии в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев стал третьим на чемпионате Азии в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В схватке за бронзовую медаль в категории до 77 килограммов ему противостоял Мухаммедберды Мамедов (Туркменистан). Жадраев не испытал особых проблем, выиграв в итоге со счетом 9:0. Он владел преимуществом, контролировал схватку и не давал оппоненту реализовать его задачи.


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