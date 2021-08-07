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Борец Даулет Ниязбеков проиграл схватку за бронзовую медаль в Токио
7 Августа 2021 17:39
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Даулет Ниязбеков не смог завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В поединке за бронзовую награду турнира он встречался с представителем Индии Баджрангом Пунией. Поединок завершился со счетом 0:8 в пользу соперника Ниязбекова.
Отметим, что Баджарнг Пуния является чемпионом Азии, Азиатских игр и неоднократным призёром мира по вольной борьбе.
Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскабай
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