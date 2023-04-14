Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Борец Азамат Даулетбеков завоевал седьмое «золото» на чемпионате Азии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Апреля 2023, 19:53
Борец Азамат Даулетбеков завоевал седьмое «золото» на чемпионате Азии Кадр из видео/ t.me/sportilinet

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец Азамат Даулетбеков (86 кг) победил иранца Алиреза Карими - трехкратного чемпиона Азии (2015, 2017 и 2019), серебряного призера ЧМ-2019 и бронзового призера ЧМ-2015, 2018 годов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Казахстанский спортсмен второй год подряд становится чемпионом Азии, у него также есть «серебро» и «бронза».

Азамат Даулетбеков победил Алиреза Карими со счетом 4:1 и принес Казахстану четвертое золото в вольной борьбе - до него выиграли Дархан Есенгали (74 кг), Болат Сакаев (79 кг) и Санжар Досжанов (70 кг).

Всего у Казахстана на домашнем чемпионате Азии теперь 7 золотых медалей по трем видам борьбы.

Также чемпионами стали Санжар Досжанов (70 кг) и Болат Сакаев (79 кг), Азамат Даулетбеков (86 кг) в вольный борьбе, Ибрагим Магомадов (72 кг) в греко-римской борьбе, Эльмира Сыздыкова (76 кг) и Жамиля Бакбергенова (72 кг) - в женской борьбе.
Спорт   Боевые искусства  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК