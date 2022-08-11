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Борцы-вольники стали бронзовыми призерами Игр исламской солидарности
11 Августа 2022 16:38

Борцы-вольники стали бронзовыми призерами Игр исламской солидарности

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - В Турции продолжаются V Игры исламской солидарности. Троим казахстанским борцам вольного стиля удалось отметиться наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На третью ступень пьедестала поднялись Рахат Калжан (до 57 килограммов), Адлан Аскаров (до 65 килограммов) и Мамед Ибрагимов (до 97 килограммов).

Также за «бронзу» боролся и Нуркожа Кайпанов (до 74 килограммов), однако борец уступил и занял пятое место.

Как сообщалось ранее, шесть вольников представляют Казахстан на Играх исламской солидарности: в весе до 57 кг – Рахат Калжан, в весе до 65 кг – Адлан Аскаров, в весе до 74 кг – Нуркожа Кайпанов, в весе до 79 кг – Мейир Кошкенбаев, в весе до 92 кг – Абдиманап Байгенжеев, в весе до 97 кг – Мамед Ибрагимов.


Фото: olympic.kz


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