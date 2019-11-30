Борцы из 40 стран выступят в Актобе на Чемпионате мира

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 15-16 декабря 2019 года в городе Актобе состоится Чемпионат мира по Qazaq Kuresi. Организатором выступает Международная федерация Qazaq Kuresi, передает МИА «Казинформ».

Ожидается, что на мировом первенстве выступят сборные более чем из 40 стран:Украины, Грузии, Австрии, Норвегии, Эстонии, Франции, Ирландии, Германии, Пакистана, Узбекистана, Ирана, Великобритании, Кыргызстана, Индии, Литвы, Словении, России и других.

Титулы чемпионов мира и медали будут разыграны в 8 весовых категориях. Оргкомитет ЧМ-2019 пригласил в Актобе по пять борцов и одного тренера из каждой страны.

Оценивать выступления будут 20 спортивных судей, из них 12 казахстанских и 8 иностранных. Судьи будут представлять такие страны, как Казахстан, Украина, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Литва и Армения.

Впервые в истории чемпионатов, организованных Международной Федерацией Qazaq Kuresi, в состав судей вошла женщина-арбитр из Кыргызстана.

Главным судьей соревнований назначен мастер спорта Республики Казахстан международного класса, заслуженный тренер Республики Казахстан, а также доктор PhD Ербол Куантаевич Мырзабосынов.

Помимо золотых, серебряных, бронзовых медалей Международная федерация по Qazaq Kuresi наградит борцов за лучшую технику, красивый бросок и волю к победе на ЧМ-2019.

Также в рамках чемпионата планируется проведение Судейского семинара. В ходе семинара будут обсуждаться вопросы развития Qazaq Kuresi с точки зрения судейства.

Дни проведения чемпионата 15-16 декабря выбраны не случайно. В эти дни будет отмечаться День Независимости Республики Казахстан, и предстоящий Чемпионат мира станет спортивным подарком для всех любителей Qazaq Kuresi во всем мире, ведь этот древний вид казахской борьбы также служит олицетворением могущественности и суверенитета нашей Родины - Казахстана.

Если говорить об официальном логотипе, то в его основу легли следующие символы: о дин из символов чемпионата мира 2019 – это олимпийский огонь. Популярным символом города Актобе, где будет проходить чемпионат, является тюльпан. Кроме того, западный регион Казахстана изобилует нефтяными и газовыми месторождениями. Именно поэтому вторая трактовка символики - огненный тюльпан. Округлая форма логотипа отсылает к образу земного шара, подчеркивая международный, мировой статус мероприятия. Красный, жёлтый и синий цвета – традиционные для татами, на которых проходят соревнования по курес. Эти цвета и легли в основу цветового кода логотипа.

Международная федерация Qazaq kuresi ежегодно проводит международные турниры и мероприятия. За эти 2 года уже проведены: чемпионат мира по Qazaq kuresi 2017 (Астана, Казахстан), Международный семинар для тренеров и судей 2018 (Тбилиси, Грузия), Чемпионаты Европы по Qazaq kuresi (Грузия и Польша), учебно-тренировочный сбор 2018 (Алматы, Казахстан), Чемпионаты Азии (Казахстан и Монголия), под эгидой Федерации проводится турнир «Әлем барысы».