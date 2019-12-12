Борцы из 40 стран выступят на чемпионате мира по Qazaq Kuresi

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-конференция, посвященная анонсированию чемпионата мира по Qazaq Kuresi, прошла в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикерами выступили советник генерального секретаря ОЮЛ «Международная федерация Qazaq Kuresi « Улан Рыскул, главный тренер сборной Кубы по Qazaq Kuresi Оскар Рене, главный тренер сборной Кореи по Qazaq Kuresi Ли Вон Хи, а также 3-кратный победитель турнира «Казахстан барысы» Бейбит Ыстыбаев. «15-16 декабря в Актобе состоится чемпионат мира по Qazaq Kuresi. В 2017 году соревнование проходило в столице. Приедут борцы из разных стран, поэтому мы тщательно готовимся к проведению чемпионата», - рассказал Улан Рыскул. Ожидается, что на мировом первенстве выступят сборные более чем из 40 стран: Австрии, Великобритании, Германии, Грузии, Индии, Ирана, Кыргызстана, Ирландии, Литвы, Пакистана, России, Словении, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии и др. «Недавно от своего друга я узнал о Qazaq Kuresi, подробно ознакомился с историей этого вида спорта. У меня возник интерес, поэтому я захотел, чтобы мои борцы также приняли участие в мировом первенстве» , - отметил главный тренер сборной Кореи по Qazaq Kuresi Ли Вон Хи. По словам главного тренера сборной Кубы Оскара Рене, данный вид спорта они запустили в разных провинциях Кубы. Сейчас же они нацелены на то, чтобы официально развить Qazaq Kuresi в своей стране. Оскар Рене отметил, что в следующем году обязательно проведут Qazaq Kuresi на официальном уровне. «Наша сборная хорошо подготовилась к предстоящему чемпионату. Две недели наши ребята были на сборах в Костанайской области. Надеемся, что чемпионат мира по Qazaq Kuresi пройдет на высшем уровне», - сказал чемпион мира и Азии по Qazaq Kuresi Бейбит Ыстыбаев. Титулы чемпионов мира и медали будут разыграны в 8 весовых категориях. Организационный комитет пригласил в Актобе по пять борцов и одного тренера из каждой страны. 20 спортивных судей, из них 12 казахстанских и 8 иностранных, будут оценивать выступления борцов. Помимо золотых, серебряных, бронзовых медалей Международная федерация наградит борцов за лучшую технику, красивый бросок и волю к победе. Как рассказали организаторы, дни проведения чемпионата - 15-16 декабря выбраны не случайно. Предстоящий чемпионат станет спортивным подарком для любителей Qazaq Kuresi в дни празднования годовщины Независимости РК. Ведь этот вид спорта олицетворяет могущественность и суверенитет Казахстана.