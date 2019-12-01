Борцы из 30 стран примут участие в абсолютном чемпионате мира по қазақша күрес «Әлем Барысы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 2 декабря в городе Алматы, во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака, пройдет абсолютный чемпионат мира по қазақша күрес «Әлем Барысы», приуроченный ко Дню Первого Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда развития и поддержки казах курес «Qazaqstan Barysy».

Традиционный чемпионат проводится в целях развития исторического и культурного наследия Казахстана, укрепления сотрудничества и взаимодействия, а также популяризации қазақша күрес в зарубежных странах, дальнейшего роста международного уровня национального вида спорта.

В четвертом по счету чемпионате примут участие 33 борца из 30 стран мира. Это титулованные борцы из США, Австралии, Бразилии, Греции, Испании, Италии, Камеруна, Конго, Кореи, Кубы, Нидерландов, Пакистана, Польши.

Честь нашей страны будут защищать такие борцы, как А. Нугымаров (ВКО), Р. Абдразаков (г. Алматы), М. Исагабылов (Кызылординская область), Н. Жарылгапов (Мангистауская область).

Чемпионат «Әлем Барысы» стартует 2 декабря в 13:00 после определения соперников с помощью жеребьевки. Мероприятие будет сопровождаться концертной программой с участием казахстанских звезд эстрады.

Призовой фонд чемпионата «Әлем Барысы» составляет 20 млн тенге. Победителю вручат денежный сертификат в размере 10 млн тенге и золотой пояс, обладателю второго места - 6 млн тенге и обладателю третьего места - 3 млн тенге, а также серебряный и бронзовый пояса соответственно. Победитель в номинации «За волю к победе» получит 1 млн тенге.

По традиции среди болельщиков будет разыгран автомобиль. Билеты продаются на сайте zakazbiletov.kz, cтоимость билетов – от 500 тенге до 2 тыс. тенге.

Организаторы чемпионата: акимат города Алматы, Министерство культуры и спорта РК, Федерация казах курес РК, Фонд развития и поддержки казах курес «Qazaqstan Barysy».

Спонсоры чемпионата: АО «Казахтелеком», Корпорация «ORDA-INVEST», АО «Сәтті жұлдыз».

Информационными партнерами чемпионата являются РТРК «Qazaqstan» и телеканал «Qazsport».

Официальный информационный ресурс чемпионата сайт www.qazaqstanbarysy.kz, дополнительная информация будет размещена на официальных страницах Фонда поддержки и развития казах курес «Qazaqstan Barysy» в социальных сетях.