Борьбу с незаконной миграцией усиливают в Турции

Турецкие силовые структуры провели серию операций, в результате которых были задержаны десятки нелегальных мигрантов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В Турции продолжаются масштабные меры по противодействию нелегальной миграции. В ходе оперативных мероприятий, проведенных в северо-западных провинциях Эдирне и Кыркларели, а также в западной провинции Измир, сотрудники силовых ведомств задержали 66 человек, незаконно находившихся на территории страны.

В провинции Эдирне во время проверок были задержаны шесть иностранных граждан, которые, по данным правоохранительных органов, незаконно пересекли государственную границу. После оформления необходимых документов их передали в провинциальное управление по вопросам миграции.

Еще шесть нелегальных мигрантов были задержаны в соседней провинции Кыркларели. После проведения процедур они были направлены в центр временного содержания в районе Пехливанкёй.

Наибольшее число задержаний произошло в районе Чешме провинции Измир. В ночь на 30 июня беспилотный летательный аппарат береговой охраны обнаружил группу мигрантов на суше в районе бухты Бабюр. В ходе совместной операции подразделений береговой охраны и жандармерии Алачаты были задержаны 18 человек.

Позднее тем же утром мобильная система берегового наблюдения зафиксировала надувную лодку у побережья Чешме. Катер береговой охраны остановил судно, на борту которого находились 36 нелегальных мигрантов. Все задержанные были доставлены в провинциальное управление по вопросам миграции.

Турция остается одним из ключевых транзитных маршрутов для мигрантов, пытающихся попасть в страны Европы. В последние годы власти страны усилили охрану границ и активизировали операции по борьбе с нелегальной миграцией и деятельностью перевозчиков, занимающихся незаконной переправкой людей.

Ранее мы писали, что только за один месяц в Турции были задержаны около 200 организаторов нелегальной миграции людей и свыше 4 000 нелегальных мигрантов.