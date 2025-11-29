Борьбу с незаконным игорным бизнесом усилят в Жамбылской области

По данным ДЭР, только в 2024 году выявлены четыре факта организации незаконного игорного бизнеса в Таразе и Шу. По всем эпизодам зарегистрированы уголовные дела по статье 307 УК, материалы направлены в суд. При этом три из четырех преступлений были совершены с использованием социальных сетей.

В текущем году работа продолжается. В суд направлено уголовное дело по факту легализации преступного дохода, полученного от незаконного игорного бизнеса.

— Согласно приговору суда, организатор подпольного казино получил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы, — сообщил заместитель руководителя департамента Нурбол Рахметов.

За последние шесть лет сотрудники ДЭР выявили 46 фактов незаконного игорного бизнеса, 44 уголовных дела направлены в суд.

В регионе также усиливается мониторинг интернет-ресурсов.

— За 2024 год выявлено и заблокировано более 4 300 сайтов с признаками незаконной игорной деятельности и финансовых пирамид. За 10 месяцев 2025 года заблокировано еще свыше 6 000 ссылок, — отметил Рахметов.

В регионе проводится профилактическая работа — встречи со школьниками и студентами, лекции, круглые столы и информационные кампании. Совместно с Советом аксакалов и духовенством области ДЭР организовал форум на площадке Центральной мечети Тараза, где достигнута договоренность о содействии религиозных деятелей в борьбе с лудоманией.

— Организация незаконного игорного бизнеса влечет уголовную ответственность по статье 307 УК и предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Призываем граждан не участвовать в азартных играх вне специальных зон, определенных законом, — подчеркнул Н. Рахметов.

Ранее Генеральная прокуратура РК сообщала о снижении количества фактов незаконного игорного бизнеса в Казахстане.