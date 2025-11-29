РУ
    Борьбу с незаконным игорным бизнесом усилят в Жамбылской области

    В регионе фиксируют новые схемы подпольного игорного бизнеса, включая переход преступлений в соцсети. Департамент экономических расследований сообщил о росте выявленных фактов и усилении профилактики лудомании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Появление рекламы онлайн-казино на официальном сайте пояснили в полиции Жамбылской области
    Фото: freepik.com

    По данным ДЭР, только в 2024 году выявлены четыре факта организации незаконного игорного бизнеса в Таразе и Шу. По всем эпизодам зарегистрированы уголовные дела по статье 307 УК, материалы направлены в суд. При этом три из четырех преступлений были совершены с использованием социальных сетей.

    В текущем году работа продолжается. В суд направлено уголовное дело по факту легализации преступного дохода, полученного от незаконного игорного бизнеса.

    — Согласно приговору суда, организатор подпольного казино получил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы, — сообщил заместитель руководителя департамента Нурбол Рахметов.

    За последние шесть лет сотрудники ДЭР выявили 46 фактов незаконного игорного бизнеса, 44 уголовных дела направлены в суд.

    В регионе также усиливается мониторинг интернет-ресурсов.

    — За 2024 год выявлено и заблокировано более 4 300 сайтов с признаками незаконной игорной деятельности и финансовых пирамид. За 10 месяцев 2025 года заблокировано еще свыше 6 000 ссылок, — отметил Рахметов.

    В регионе проводится профилактическая работа — встречи со школьниками и студентами, лекции, круглые столы и информационные кампании. Совместно с Советом аксакалов и духовенством области ДЭР организовал форум на площадке Центральной мечети Тараза, где достигнута договоренность о содействии религиозных деятелей в борьбе с лудоманией.

    — Организация незаконного игорного бизнеса влечет уголовную ответственность по статье 307 УК и предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Призываем граждан не участвовать в азартных играх вне специальных зон, определенных законом, — подчеркнул Н. Рахметов.

    Ранее Генеральная прокуратура РК сообщала о снижении количества фактов незаконного игорного бизнеса в Казахстане.

