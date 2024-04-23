Борьбу с комарами и гнусом начали в столице

Управлением охраны окружающей среды и природопользования города Астаны начаты обследования водоемов и заболоченных местностей на наличие личиночной формы комара, мероприятия проводятся с участием научного сопровождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Цель научного сопровождения - обследование всех временных и постоянных водоемов с выявлением всех стадий развития личиночной формы комара, активный поиск источников выплода и мест их укрытия, а также определение времени проведения дезинсекционных обработок для недопущения массового вылета во взрослую форму из водоемов, что в свою очередь позволяет вести борьбу на ранней стадии их развития.

Вместе с этим, для борьбы с лётной формой комаров будут осуществляться противогнусные мероприятия в парках, скверах, жилых массивах.

В течение сезона мероприятия будут проводиться в ночное время с 21:00 до 04:00 утра.

Жителям и гостям столицы во время обработок важно соблюдать меры предосторожности: * ограничить посещения обрабатываемой местности; * закрывать окна при обработке.

Фото: акимат Астаны

Дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы.

Для проведения дезинсекционных работ на территории города будут использованы механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах специально оборудованная лодка.

Для проведения обработок будут использованы дезинсекционные препараты, разрешенные к применению на территории РК и стран ЕАЭС, в соответствии с утвержденными методическими указаниями.

В этом году для дезинсекционных мероприятий против личиночной стадии в водоемах будут использованы безвредные для фауны и флоры препараты биологического происхождения.

Кроме технического оборудования, к работам привлечены более 150 дезинфекторов, обученных профессиональной деятельности по дезинсекции с проведением инструктажа по вопросам безопасного осуществления дезинсекционных работ.