Борьба с лесным пожаром продолжается в Актюбинской области

В Актюбинской области продолжаются работы по локализации и ликвидации лесного пожара, зарегистрированного 27 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии Республики Казахстан.

Очаг возгорания был своевременно обнаружен благодаря воздушному патрулированию специалистов РГКП «Казавиалесоохрана», системам раннего обнаружения и постоянному контролю государственной лесной охраны.

К тушению привлечены сотрудники государственной лесной охраны, десантники авиапожарной службы, вертолеты и специальная техника РГКП «Казавиалесоохрана», а также дополнительные силы и средства.

В Минэкологии РК сообщили, что благодаря оперативному реагированию распространения огня на населенные пункты и лесные массивы удалось не допустить. Работы по полной локализации и ликвидации очага продолжаются, ситуация находится на контроле.

В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности в пожароопасный период и проявлять осторожность во время пребывания на природе.

Ранее сообщалось, что 28 августа природный пожар в Ерейментауском районе Акмолинской области тушили около 18 часов. Площадь возгорания сухой травы составила около 2980 гектаров, лесных околков — 20 гектаров.

Также Kazinform рассказывал о том, что дачники жалуются на массовые поджоги в Павлодаре.