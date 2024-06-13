Борьба с саранчой: заблаговременная обработка и мониторинг проводятся в области Абай

Своевременно выполненная обработка в сельских районах региона позволяет эффективно бороться с нашествием саранчовых и предотвратить их распространение. Тем не менее мониторинг ситуации проводится регулярно, чтобы уберечь будущий урожай. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства области Абай, передает агентство Kazinform.

По словам руководителя управления сельского хозяйства области Абай Ертая Куанбаева, борьба с саранчой проводится в восьми районах региона. Общая расчетная площадь обработки против саранчи составляет 77,4 тысячи га. Задействованы легкая авиация и специальные средства.

— На сегодняшний день задействованы один сверхлегкий самолет и 13 надземных вентиляционных опрыскивателей. Мероприятия по борьбе со стадной саранчой проводятся в восьми районах (Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский и Жанасемейский районы), на сегодняшний день обработано 19,13 тысячи га (по азиатской саранче — 6,03 тысячи га, по итальянскому прусу — 13,1 тысячи га), — отметил глава ведомства.

На мероприятия против саранчовых в текущем году из местного бюджета выделены необходимые средства, подрядчиком выступает ТОО «SATTI TULEK».

— По территориям распространения отдельных особей в 5 районах начата обработка и обработано 2 тысячи га. 12 июня на 5-45 километрах автотрассы села Караул (Акшатауский сельский округ) города Аягоз, на территории Кызылкесикского сельского округа Аксуатского района отмечено распространение саранчи, — заключил Ертай Куанбаев.

Тем не менее, своевременно были отправлены четыре опрыскивателя и проведена обработка. На данный момент опасности нет. В целом, ситуация находится на контроле властей, масштабного распространения саранчи не ожидается.