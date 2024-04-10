Борьба с паводками в Казахстане: Антикор проверяет выделение бюджетных средств

Антикоррупционная служба РК осуществляет постоянный мониторинг выделения и расходования бюджетных средств, направленных на предотвращение паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Антикор активно участвует в процессе ликвидации паводков в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

— По предупреждению фактов в сфере паводков — данный вопрос находится на особом контроле. На постоянной основе Антикоррупционной службой мониторится каждое выделение бюджетных средств и их освоение, — сообщил помощник председателя — официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

Он отметил, что органами Прокуратуры в настоящее время также проводятся проверки по фактам паводков.