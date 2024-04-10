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    13:25, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Борьба с паводками в Казахстане: Антикор проверяет выделение бюджетных средств

    Женщины в воде
    Фото: Красный полумесяц

    Антикоррупционная служба РК осуществляет постоянный мониторинг выделения и расходования бюджетных средств, направленных на предотвращение паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Антикор активно участвует в процессе ликвидации паводков в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

    — По предупреждению фактов в сфере паводков — данный вопрос находится на особом контроле. На постоянной основе Антикоррупционной службой мониторится каждое выделение бюджетных средств и их освоение, — сообщил помощник председателя — официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

    Он отметил, что органами Прокуратуры в настоящее время также проводятся проверки по фактам паводков.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Казахстан Регионы Казахстана Антикор Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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