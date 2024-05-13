Борьба с паводками и их последствиями продолжается в трех регионах Казахстана

С начала паводка по республике спасено и эвакуировано свыше 119 тысяч человек. Вернулись в свои дома 55 626 человек. 5 291 человек остается в пунктах временного размещения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

По информации пресс-службы ведомства, пореспублике отведено и откачано 19,4 млн куб метров талой воды из 11 205 частных жилых домов и 3 516 дворовых территорий. Проведена укладка более 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.

— В противопаводковых работах задействовано 7 205 человек и 983 единицы техники, 298 водооткачивающих средств и 54 плавательных средства, шесть воздушных судов. В городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются откачка воды из подтопленных домов и дворовых территорий, ежедневное аэровизуальное обследование подтопленных территорий и дезинфекционные работы осушенных территорий. За сутки отведено и откачано 232 092 м³ талой воды из 71 жилого дома и 166 дворовых территорий, — сообщили в МЧС.

В городе Кульсары Атырауской области продолжается откачка из подтопленных домов. За сутки откачано 239 194 кубометров воды, уложено 22 тысячи мешкотар и 2 479 тонн инертных материалов. Ведется мониторинг уровня реки Жайык и берегоукрепительные работы в Курмангазинском районе.

За сутки в селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области уложено 1 740 мешкотар и 173 тонн инертных материалов, производится укрепление возведенных дамб. Берегоукрепительные работы и мониторинг уровня воды реки Торгай продолжаются.