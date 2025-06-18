Борьба с комарами и мошками: в Астане обработали 300 водоемов

На сегодня в городе завершили обработку малых и крупных водоёмов, дополнительно было выявлено и обработано около 300 водоёмов и заболоченных участков.

Данные дезинсекционные мероприятия нацелены на снижение численности назойливых насекомых. Работы проводятся в ночное время суток с 21.00 до 04.00 часов и длятся 20 дней в месяц каждый тур. Всего обработка проходит в 6 туров. В столице стартовал уже третий тур обработки.

К работам привлечены профессиональные дезинфекторы, прошедшие специальное обучение и инструктаж по технике безопасности.

Фото: акимат Астаны

В ходе масштабной обработки управляющим компаниям, КСК, ОСИ (обслуживающих объекты жилого фонда), объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, строительства, рынкам, торговым домам и другим необходимо так же присоединиться к мероприятиям путем благоустройства и осушения подвальных помещений и их дезинсекционной обработки.

Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать меры предосторожности: ограничить посещение обрабатываемой местности; закрывать окна при обработке.